Le Goût des autres, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer
mardi 22 septembre 2026 · MCL Salle André Bourvil · Gérardmer
Informations pratiques
Le Goût des autres Mardi 22 septembre, 18h00 MCL Salle André Bourvil Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T18:00:00+02:00 – 2026-09-22T19:52:00+02:00
Fin : 2026-09-22T18:00:00+02:00 – 2026-09-22T19:52:00+02:00
MCL Salle André Bourvil 1 boulevard Saint Dié, Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est http://mclgerardmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0707#showmovie?id=BRLPU »}]
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