Fausse note, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer
vendredi 18 septembre 2026 · MCL Salle André Bourvil · Gérardmer
Informations pratiques
Fausse note Vendredi 18 septembre, 18h15 MCL Salle André Bourvil Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:15:00+02:00 – 2026-09-18T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:15:00+02:00 – 2026-09-18T19:45:00+02:00
MCL Salle André Bourvil 1 boulevard Saint Dié, Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est http://mclgerardmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0707#showmovie?id=58BXK »}]
Avt-première ciné cool – Lors de son ultime concert à Paris, un chef d’orchestre de renom est confronté à un admirateur insistant. Sous ses apparences de « Monsieur tout le monde », le « Fan » s’in… MCL Salle André Bourvil Fausse note
À voir aussi à Gérardmer (Vosges)
- Conférence Dédicaces sur les fermes auberges Salle Jeanne d’Arc Gérardmer 11 septembre 2026
- Journées du patrimoine Eglise de Kichompré Eglise de Kichompré Gérardmer 13 septembre 2026
- Exposition « Trajectoire du patrimoine hôtelier » et d’appareils photos, Villa Monplaisir, Gérardmer 19 septembre 2026
- Kill Bill: The Whole Bloody Affair, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer 19 septembre 2026
- Le Destin, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer 21 septembre 2026