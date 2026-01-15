Exposition Trésors & biodiversité à Orvault Château de La Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 13:30 – 17:30

Gratuit : oui Gratuit entrée libre Tout public

Fermé pour travaux, le Muséum s’engage dans une programmation culturelle sur le territoire de la métropole nantaise. Exposition Trésors & biodiversitéDu 30 janvier au 26 avril 2026 à Orvault La biodiversité actuelle résulte d’une longue et lente évolution du monde vivant, rythmée par des crises d’extinction, auxquelles succèdent un renouvellement des écosystèmes.Les fossiles du Muséum permettent de retracer cette histoire du vivant. Ici, vous allez pouvoir observer des trilobites, des animaux qui peuplaient les mers il y a 500 millions d’années, lorsque la vie était exclusivement marine. Ou admirer une cordaite, une plante arborescente du Carbonifère, une période caractérisée par les premiers arbres géants. Découvrir une trace de pas de dinosaure retrouvée sur la côte vendéenne, ou une dent de requin géant …Aujourd’hui, du fait des activités humaines, une nouvelle crise est en marche et les collections du Muséum peuvent également en témoigner. On peut citer le vison d’Europe, la grande outarde ou le courlis à bec grêle, présents en Loire-Atlantique au 19e siècle, et qui ont disparu de notre région.Ou à l’échelle mondiale, rendre compte du déclin des populations de papillons ou de la menace qui pèse sur les récifs coraliens.Et n’oubliez pas, l’histoire du vivant et de la terre est inscrite dans tout ce qui vous entoure.Informations pratiques• Château de la Gobinière à Orvault– 37 Avenue de la Ferrière 44700 Orvault• entrée libre• Du mardi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30• Dimanche de 15h à 18h.• Inauguration le dimanche 1er février 2026 à 15h avec un café expo et un discours du Maire d’Orvault

Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr https://museum.nantesmetropole.fr/home/presdechezvous/expositions.html#tresorsorvault



