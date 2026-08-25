UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteaudun

Exposition Trésors de la Médiathèque Châteaudun

mardi 15 septembre 2026 · Châteaudun

Exposition Trésors de la Médiathèque Châteaudun

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
Médiathèque de Châteaudun
Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Châteaudun

Exposition Trésors de la Médiathèque

Médiathèque de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-09-15

Or du Cadre (association d’artistes)
L’Atelier Prend l’Air (calligraphie)
Société Dunoise (Atelier de reliure)
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.   .

Médiathèque de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Or du Cadre (artists’ association)
L’Atelier Prend l’Air (calligraphy)
Société Dunoise (bookbinding workshop)

L’événement Exposition Trésors de la Médiathèque Châteaudun a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Chateaudun (Eure-et-Loir)