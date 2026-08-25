Informations pratiques

Châteaudun

Exposition Trésors de la Médiathèque

Médiathèque de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-09-15

Or du Cadre (association d’artistes)

L’Atelier Prend l’Air (calligraphie)

Société Dunoise (Atelier de reliure)

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54

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English :

Or du Cadre (artists’ association)

L’Atelier Prend l’Air (calligraphy)

Société Dunoise (bookbinding workshop)

L’événement Exposition Trésors de la Médiathèque Châteaudun a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN