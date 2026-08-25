Exposition Trésors de la Médiathèque Châteaudun
mardi 15 septembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Exposition Trésors de la Médiathèque
Médiathèque de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-09-15
Or du Cadre (association d’artistes)
L’Atelier Prend l’Air (calligraphie)
Société Dunoise (Atelier de reliure)
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54
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English :
Or du Cadre (artists’ association)
L’Atelier Prend l’Air (calligraphy)
Société Dunoise (bookbinding workshop)
L’événement Exposition Trésors de la Médiathèque Châteaudun a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN
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