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La Botte Spectacle de marionnettes et d’objets marionnettiques Châteaudun

samedi 29 août 2026 · Châteaudun

La Botte Spectacle de marionnettes et d’objets marionnettiques Châteaudun

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Moulin à Tan
Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Châteaudun

La Botte Spectacle de marionnettes et d’objets marionnettiques

Moulin à Tan Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

À l’issue de sa résidence au Moulin à Tan, la compagnie 10 Doigts pour Demain vous ouvre les portes de sa création La Botte. Une invitation à porter un regard nouveau sur ce qui nous entoure. Venez partager ce moment artistique et familial !
Entre théâtre d’objets, marionnettes et poésie, des objets abandonnés et des déchets du quotidien prennent vie pour raconter une histoire sensible, drôle et pleine d’inventivité.   .

Moulin à Tan Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

%C0 Following its residency at Moulin %E0 Tan, the 10 Doigts pour Demain theater company invites you to experience its new production, *La Botte*. An invitation to take a fresh look at the world around us. Come share this artistic and family-friendly experience!

L’événement La Botte Spectacle de marionnettes et d’objets marionnettiques Châteaudun a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN

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