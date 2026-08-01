Informations pratiques

Châteaudun

La Botte Spectacle de marionnettes et d’objets marionnettiques

Moulin à Tan Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

À l’issue de sa résidence au Moulin à Tan, la compagnie 10 Doigts pour Demain vous ouvre les portes de sa création La Botte. Une invitation à porter un regard nouveau sur ce qui nous entoure. Venez partager ce moment artistique et familial !

Entre théâtre d’objets, marionnettes et poésie, des objets abandonnés et des déchets du quotidien prennent vie pour raconter une histoire sensible, drôle et pleine d’inventivité. .

Moulin à Tan Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

%C0 Following its residency at Moulin %E0 Tan, the 10 Doigts pour Demain theater company invites you to experience its new production, *La Botte*. An invitation to take a fresh look at the world around us. Come share this artistic and family-friendly experience!

L’événement La Botte Spectacle de marionnettes et d’objets marionnettiques Châteaudun a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN