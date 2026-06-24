Châteaudun

Le Soleil, les étoiles

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le Soleil est l’étoile de notre système solaire. Des milliards d’étoiles naissent, existent et meurent dans notre univers, mais toutes n’ont pas la même destiné pourquoi ? Nous allons tenter ensemble de percer les mystères qui entourent ces petits points qui brillent au-dessus de nos têtes !

Cette animation sera suivie d’une observation libre jusqu’à 17h (sans réservation !) de l’astre solaire dans le jardin du musée avec l’association Poussière d’étoiles

A partir de 12 ans.

Tarif d’entrée habituel du musée. .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

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English :

The Sun is the star of our solar system. Billions of stars are born, live, and die in our universe, but not all of them share the same fate: why? Together, we’ll try to unravel the mysteries surrounding these tiny points of light shining above our heads!

L’événement Le Soleil, les étoiles Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT GRAND CHATEAUDUN