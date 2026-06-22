Visite guidée Histoire de Châteaudun à la Renaissance et sous l’Ancien Régime Châteaudun mardi 11 août 2026.

Châteaudun

Visite guidée Histoire de Châteaudun à la Renaissance et sous l’Ancien Régime

Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 11:00:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Cette visite permet de découvrir l’essor de la ville à la Renaissance, la vie sous l’Ancien régime et la reconstruction de Châteaudun après l’incendie de 1723.

Série thématique Histoire de Châteaudun 2/3

Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 6.5 .

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

This tour offers a glimpse into the city’s rise during the Renaissance, life under the Ancien Régime, and the reconstruction of Châteaudun following the fire of 1723.

L’événement Visite guidée Histoire de Châteaudun à la Renaissance et sous l’Ancien Régime Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN