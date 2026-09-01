Exposition Trésors de la Médiathèque Châteaudun
samedi 19 septembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Exposition Trésors de la Médiathèque
Médiathèque de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Présentation de livres anciens à 10h30 et 14h30 (sur inscription, dès 10 ans)
Visite guidée de l’exposition Trésors de la médiathèque de 1h00 à 18h00
Démonstration d’un atelier de reliure par la Société Dunoise de 14h00 à 18h00
Samedi à 10h30 et 14h30- Présentation de livres anciens (sur inscription, dès 10 ans) dans la Salle Louvancour (durée 1h00).
Samedi de 10h00 à 18h00 Visite guidée de l’exposition Trésors de la Médiathèque par l’Associaion Or du cadre dans le hall de la médiathèque.
Samedi de 14h00 à 18h00 Démonstration d’un atelier de reliure par la Société Dunoise dans le hall de la médiathèque. .
Médiathèque de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Presentation of antique books at 10:30 a.m. and 2:30 p.m. (registration required, ages 10 and up)
Guided tour of the “Treasures of the Media Library” exhibition from 1:00 p.m. to 6:00 p.m.
Bookbinding workshop demonstration by the Société Dunoise from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
L’événement Exposition Trésors de la Médiathèque Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Chateaudun (Eure-et-Loir)
- Girl’Ink Tattoo Convention Châteaudun 12 septembre 2026
- Compétition de Ball-Trap du Kiwanis Châteaudun 12 septembre 2026
- Soirée médiévale Châteaudun 12 septembre 2026
- Exposition Trésors de la Médiathèque Châteaudun 15 septembre 2026
- L’odyssée du cerveau, Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle, Châteaudun 19 septembre 2026