Informations pratiques

Châteaudun

Exposition Trésors de la Médiathèque

Médiathèque de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Présentation de livres anciens à 10h30 et 14h30 (sur inscription, dès 10 ans)

Visite guidée de l’exposition Trésors de la médiathèque de 1h00 à 18h00

Démonstration d’un atelier de reliure par la Société Dunoise de 14h00 à 18h00

Samedi à 10h30 et 14h30- Présentation de livres anciens (sur inscription, dès 10 ans) dans la Salle Louvancour (durée 1h00).

Samedi de 10h00 à 18h00 Visite guidée de l’exposition Trésors de la Médiathèque par l’Associaion Or du cadre dans le hall de la médiathèque.

Samedi de 14h00 à 18h00 Démonstration d’un atelier de reliure par la Société Dunoise dans le hall de la médiathèque. .

Médiathèque de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54

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English :

Presentation of antique books at 10:30 a.m. and 2:30 p.m. (registration required, ages 10 and up)

Guided tour of the “Treasures of the Media Library” exhibition from 1:00 p.m. to 6:00 p.m.

Bookbinding workshop demonstration by the Société Dunoise from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement Exposition Trésors de la Médiathèque Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN