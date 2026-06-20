Exposition TROIS reg-ARTS Place Deffuas Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Exposition TROIS reg-ARTS

Place Deffuas Halle aux grains Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-10-26

Découvrez TROIS reg-ARTS, une exposition qui réunit les univers de trois artistes autodidactes aux sensibilités complémentaires. Les pastels lumineux de Michelle Épinette, les sculptures en bronze d’Arnaud Leprettre et les dessins à l’encre de Chine de Thierry Buisson invitent à un voyage artistique où matière, lumière et trait dialoguent avec harmonie. Cette rencontre de trois regards offre un parcours riche en émotions et en découvertes, idéal pour les amateurs d’art comme pour les curieux. Une belle occasion de s’émerveiller devant la diversité des techniques et des inspirations dans une ambiance propice à la contemplation. Exposition gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite et ouverte à tous. .

Place Deffuas Halle aux grains Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 43 57 69 t.buisson@yahoo.fr

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English : Exposition TROIS reg-ARTS

L’événement Exposition TROIS reg-ARTS Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin