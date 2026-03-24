Exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet
Exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet samedi 13 juin 2026.
Exposition Tutti Frutti
Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-06-13
Le centre d’art contemporain d’Anglet donne carte blanche à Anne-Laure Lestage, commissaire indépendant.
Peintures de fruits, vaisselle empilée, installation de vêtements, etc. L’espace d’exposition bascule en marché, lieu de rencontres propice aux échanges et à la théâtralisaiton des étalages, où la cohabitation anarchique des stands permet des rapprochements formels insolites. .
Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
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English : Exposition Tutti Frutti
L’événement Exposition Tutti Frutti Anglet a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Anglet