Exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet

Exposition Tutti Frutti

Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-06-13

Le centre d’art contemporain d’Anglet donne carte blanche à Anne-Laure Lestage, commissaire indépendant.

Peintures de fruits, vaisselle empilée, installation de vêtements, etc. L’espace d’exposition bascule en marché, lieu de rencontres propice aux échanges et à la théâtralisaiton des étalages, où la cohabitation anarchique des stands permet des rapprochements formels insolites. .

Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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English : Exposition Tutti Frutti

L’événement Exposition Tutti Frutti Anglet a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Anglet