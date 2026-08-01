Informations pratiques

Montpellier

EXPOSITION UN ÉTÉ À MONTPELLIER

1 Rue Voltaire Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-04

Une image qui persiste, entre apparition et empreinte

Il y a des images qui ne s’effacent pas. Elles insistent. Elles reviennent, comme un battement derrière les paupières.

Pendant que Paris s’accorde une parenthèse estivale, la Galerie Laurent Rigail prolonge l’expérience à Montpellier.

Notre espace situé au 1 rue Voltaire accueille une nouvelle exposition consacrée à quelques-unes des grandes signatures de la scène urbaine contemporaine. Les gestes libres de JonOne, les compositions sensibles de Quentin DMR, l’iconique M. Chat, les silhouettes intemporelles de Jérôme Mesnager ou encore les interventions poétiques de Joachim Romain dialogueront entre autre au sein d’un accrochage où l’énergie du street art rencontre l’espace de la galerie.

Une invitation à découvrir, tout au long de l’été, des œuvres qui célèbrent la couleur, le mouvement et la liberté de création.

Horaires

– Lundi Fermée

– Mardi ouvert de 11h à 19h

– Mercredi ouvert de 11h à 19h

– Jeudi ouvert de 14h à 20h

– Vendredi ouvert de 14h à 20h

– Samedi ouvert de 14h à 20h

– Dimanche ouvert de 16h à 20h .

1 Rue Voltaire Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 1 42 77 09 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A persistent image, between appearance and imprint

Some images never fade. They insist. They return, like a flutter behind the eyelids.

L’événement EXPOSITION UN ÉTÉ À MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT MONTPELLIER