VISITES FAMILLE DE L’EXPOSITION KIKI SMITH AU MO.CO. Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

VISITES FAMILLE DE L’EXPOSITION KIKI SMITH AU MO.CO.

13 Rue de la République Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

Cet été, le MO.CO. offre ses espaces à la grande artiste américaine Kiki Smith. Après avoir accueilli d’autres figures féminines majeures de l’art contemporain telles que Berlinde De Bruyckere, Huma Bhabha et Françoise Pétrovitch, nous célébrerons une création aux pratiques diverses, centrée autour de la question de l’être au monde corps social, spirituel, animal et céleste.

Cet été, le MO.CO. offre ses espaces à la grande artiste américaine Kiki Smith. Après avoir accueilli d’autres figures féminines majeures de l’art contemporain telles que Berlinde De Bruyckere, Huma Bhabha et Françoise Pétrovitch, nous célébrerons une création aux pratiques diverses, centrée autour de la question de l’être au monde corps social, spirituel, animal et céleste.

Ne manquez pas les visites famille et des tout-petits

• Visite des tout-petits de l’exposition de Kiki Smith au MO.CO. Une exploration des œuvres avec des livres, des comptines et des activités au rythme des bébés.

Durée 1h.

Tarif 3€ / participant

Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un ou deux adultes maximum.

Mercredi 5 août à 10h Réservations ouvertes

Mardi 11 août à 10h Réservations ouvertes

Vendredi 14 août à 10h Réservations ouvertes

Jeudi 20 août à 10h Réservations ouvertes

Vendredi 21 août à 10h Réservations ouvertes

Mercredi 26 août à 10h Réservations ouvertes

Vendredi 28 août à 10h Réservations ouvertes

• Visite famille des 3-6 ans de l’exposition de Kiki Smith au MO.CO. Pendant les vacances scolaires, en semaine, les enfants de 3 à 6 ans découvrent l’art contemporain à travers une visite-atelier ludique.

Un moment créatif en famille !

Durée 1h30

Tarif 3€ / participant

Les places sont limitées à maximum 2 adultes accompagnants par famille. Seuls les enfants accompagnés au minimum d’1 adulte peuvent participer à la visite famille.

Anatomie imaginaire Invente un corps humain où matières et textures deviennent des organes. Une manière ludique et créative d’explorer le corps autrement.

Vendredi 7 août 2026 à 11h Réservations ouvertes

Mercredi 12 août 2026 à 11h Réservations ouvertes

Jeudi 20 août 2026 à 14h Réservations ouvertes

Mon animal totem Donne vie à une créature venue tout droit de la nature. Façonne un animal totem en volume, puis enrichis-le de plumes et de matières diverses pour créer un être unique, entre réel et imaginaire.

Mardi 11 août 2026 à 14h Réservations ouvertes

Paysage intérieur Et si ton corps devenait un paysage ? Dessine une silhouette (main, bras, pied…) et crée, à l’intérieur, un paysage à partir de feuilles, d’herbes et de brindilles.

Mardi 4 août 2026 à 14h Réservations ouvertes

Jeudi 13 août 2026 à 14h Réservations ouvertes

Mercredi 19 août 2026 à 11h Réservations ouvertes

Vendredi 28 août 2026 à 11h Réservations ouvertes .

13 Rue de la République Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 58 28 00

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English :

This summer, MO.CO. offers its spaces to the great American artist Kiki Smith. After having welcomed other major female figures in contemporary art such as Berlinde De Bruyckere, Huma Bhabha and Françoise Pétrovitch, we will be celebrating a creation with diverse practices, centered around the question of being in the world social, spiritual, animal and celestial bodies.

L’événement VISITES FAMILLE DE L’EXPOSITION KIKI SMITH AU MO.CO. Montpellier a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT MONTPELLIER