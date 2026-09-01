Exposition Un regard en éveil Place du 11 novembre Saugues

Informations pratiques

Saugues

Exposition Un regard en éveil

Place du 11 novembre Maison Communautaire Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-11

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-11

40 ans de vie et traditions locales sous l’œil de Jean Grimaud, journaliste à l’Éveil.

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Place du 11 novembre Maison Communautaire Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 38 ot.saugues@rivesduhautallier.fr

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English :

40 years of local life and traditions as seen through the eyes of Jean Grimaud, a journalist for *L’Éveil*.

L’événement Exposition Un regard en éveil Saugues a été mis à jour le 2026-08-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier