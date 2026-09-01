Exposition Un regard en éveil Place du 11 novembre Saugues
vendredi 11 septembre 2026 · Place du 11 novembre · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Exposition Un regard en éveil
Place du 11 novembre Maison Communautaire Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-11
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-11
40 ans de vie et traditions locales sous l’œil de Jean Grimaud, journaliste à l’Éveil.
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Place du 11 novembre Maison Communautaire Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 38 ot.saugues@rivesduhautallier.fr
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English :
40 years of local life and traditions as seen through the eyes of Jean Grimaud, a journalist for *L’Éveil*.
L’événement Exposition Un regard en éveil Saugues a été mis à jour le 2026-08-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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