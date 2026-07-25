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AGENDA · Saugues

Film Le passage salle Multimédia Saugues

samedi 5 septembre 2026 · salle Multimédia · Saugues

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
salle Multimédia
Adresse
1 rue Louis Amargier
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif

Saugues

Film Le passage

salle Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Le passage, samedi 5 septembre à 21h
  .

salle Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The performance, Saturday, September 5, at 9:00 p.m.

L’événement Film Le passage Saugues a été mis à jour le 2026-07-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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