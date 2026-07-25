Film Le passage salle Multimédia Saugues

Informations pratiques

Saugues

Film Le passage

salle Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 21:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le passage, samedi 5 septembre à 21h

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salle Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The performance, Saturday, September 5, at 9:00 p.m.

L’événement Film Le passage Saugues a été mis à jour le 2026-07-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier