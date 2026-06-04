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Journées du Patrimoine Saugues

Journées du Patrimoine Saugues samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Saugues

Journées du Patrimoine

Le bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Journées du Patrimoine 2026
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Le bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30  accueil@saugues.fr

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English :

Heritage Days 2026

L’événement Journées du Patrimoine Saugues a été mis à jour le 2026-06-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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