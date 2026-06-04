Journées du Patrimoine Saugues
Journées du Patrimoine Saugues samedi 19 septembre 2026.
Saugues
Journées du Patrimoine
Le bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine 2026
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Le bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr
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English :
Heritage Days 2026
L’événement Journées du Patrimoine Saugues a été mis à jour le 2026-06-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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