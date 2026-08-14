Exposition Un tango pour le meilleur et pour le pire TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Exposition Un tango pour le meilleur et pour le pire

TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-14

Diplômée de l’Ecole des Beaux-arts de Paris en 1999 et licenciée de Paris, section Arts Plastiques et Science de l’Art, Muriel Louette s’est dirigée vers l’enseignement et aujourd’hui, elle est professeure aux Beaux-Arts de Lorient en section peinture et dessin.

Elle fait régulièrement des expositions de peinture en Bretagne.

C’est en 2024 que Muriel Louette a commencé un travail dessiné autour du monde du tango.

Les personnes qui ne pratiquent pas le tango lui disent souvent, au regard des dessins, apprendre beaucoup sur la psychologie des tangueras-ros.

Cela produit un effet de vérité, drôle, excitant voire salutaire sur le monde du tango.

Ce monde particulier mais pourtant où tout ce qui s’y joue et montré par le dessin touche la société entière faire fonctionner la combinaison homme/femme, ou la faire péricliter, comment exister dans le regard de l’autre ou pas, les ambiguïtés, l’endossement des rôles impartis ou leur refus, les pensées inavouées mises au grand jour, les trucs qui se compliquent avant de commencer etc…

Elle aime par le rire et le mordant, parler de tout cela.

Entrée libre

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Dimanche 16/08 de 14h à 18h

Du lundi 17/08 au samedi 22/08 de 9h30 à 18h

.

TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 1999 graduate of the École des Beaux-Arts in Paris and a bachelor’s degree holder from the University of Paris in the Visual Arts and Art Science program, Muriel Louette turned to teaching and is currently a professor at the Lorient School of Fine Arts in the Painting and Drawing Department.

She regularly exhibits her paintings in Brittany.

In 2024, Muriel Louette began a series of drawings centered on the world of tango.

People who do not dance tango often tell her, upon seeing the drawings, that they learn a great deal about the psychology of tangueras and tangueros.

This creates a realistic, humorous, exciting, and even uplifting perspective on the world of tango.

This unique world—yet one in which everything that unfolds and is depicted in the drawings touches on society as a whole: making the man-woman dynamic work, or causing it to falter; how to exist—or not—in the eyes of the other; ambiguities, accepting or rejecting assigned roles, unspoken thoughts brought to light, things that get complicated before they even begin, and so on…

She loves to talk about all of this with humor and bite.

Free admission:

Monday through Saturday from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. and from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

Sunday, August 16, from 2:00 PM to 6:00 PM

Monday, August 17, through Saturday, August 22, from 9:30 AM to 6:00 PM

L’événement Exposition Un tango pour le meilleur et pour le pire Tarbes a été mis à jour le 2026-08-03 par OT de Tarbes|CDT65