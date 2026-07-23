Jeu de piste Le destin de Berthe TARBES Tarbes
mercredi 12 août 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Jeu de piste Le destin de Berthe
TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Une boîte d’archives presque vide révèle le dossier incomplet d’une jeune femme… Saurez-vous retrouver les cinq documents manquants ? En équipe, suivez les traces laissées dans le bâtiment, décryptez les indices, interrogez les sources et reconstituez son parcours.
Une enquête ludique pour découvrir les coulisses des Archives et le destin singulier de Berthe.
Heures de départ 14h et 15h30
Durée 1 h
Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription (dans la limite des places disponibles)
.
TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 76 19
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English :
An almost empty archive box reveals an incomplete file on a young woman? Can you find the five missing documents? Work as a team to follow the clues left throughout the building, decipher the clues, interview sources, and piece together her story.
A fun investigation to discover what goes on behind the scenes at the Archives and the unique story of Berthe.
Start times: 2:00 p.m. and 3:30 p.m.
Duration: 1 hour
Open to all ages 10 and up
Registration required (subject to availability)
L’événement Jeu de piste Le destin de Berthe Tarbes a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de Tarbes|CDT65
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