Visite thématique L’été 44 TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Visite thématique L’été 44

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Juillet et août 1944, dans les Hautes-Pyrénées, annoncent la fin de l’occupation du département par les troupes allemandes. À l’issue d’un mois de juin sanglant pour les Haut-pyrénéens, les résistants préparent la libération de leur territoire. Tarbes, puis tout le département, seront libérés le 20 août 1944.

Retour sur les dates marquantes de l’été 1944 en Bigorre, à travers les photographies exposées dans le parcours permanent du musée.

Réservation conseillée par mail ou par téléphone

.

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

July and August 1944, in the Hautes-Pyrénées, marked the end of the German occupation of the department. Following a bloody month of June for the people of the Hautes-Pyrénées, members of the Resistance prepared for the liberation of their territory. Tarbes, followed by the entire department, was liberated on August 20, 1944.

A look back at the key dates of the summer of 1944 in Bigorre, as seen through the photographs on display in the museum’s permanent exhibition.

Reservations are recommended by email or phone

L’événement Visite thématique L’été 44 Tarbes a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de Tarbes|CDT65