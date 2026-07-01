Exposition « Une histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes », Musée Dauphinois, Grenoble

Informations pratiques

Exposition « Une histoire juive, 2000 ans de liens entre Rhône et Alpes » 18 – 20 septembre Musée Dauphinois Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette exposition, conduite en étroite relation avec des familles et de jeunes juives et juifs âgés de 20 à 30 ans de la région de Grenoble, souligne le caractère éminemment pluriel des judéités.

Le parcours de l’exposition est rythmé autour de trois grandes séquences : la première fait le récit d’une présence juive deux fois millénaires entre Rhône et Alpes ; une deuxième propose une approche de la pluralité des judéités aujourd’hui de façon plus globale ; son objectif est de raconter comment s’incarnent ces judéités contemporaines en s’appuyant sur le vécu de personnes vivant en Isère à travers, entre autres, le rapport à la citoyenneté, aux traditions et à la religion. La troisième et dernière séquence revient sur les actions entreprises pour combattre l’antisémitisme encore présent au sein de notre société.

Pour cette exposition, un partenariat a été établi avec le musée d’art et d’histoire du Judaïsme à travers son regard scientifique et des prêts de collections. De nombreuses institutions culturelles ont également participé au projet par le prêt de collections. Le projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture (DRAC Auvergne Rhône-Alpes) et de la DILCRAH (Délégation interministérielle contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT).

Musée Dauphinois 30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0457588901 https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois Couvent du XVIIe siècle avec une chapelle de style baroque.

Cette exposition, conduite en étroite relation avec des familles et de jeunes juives et juifs âgés de 20 à 30 ans de la région de Grenoble, souligne le caractère éminemment pluriel des judéités.

© Musée dauphinois – Département de l’Isère