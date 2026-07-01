Exposition urbaine – Un’Estate in Italia, Château-Musée de Nemours, Nemours

Informations pratiques

Exposition urbaine – Un’Estate in Italia 7 mai – 29 août 2027 Château-Musée de Nemours Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-07T00:00:00+02:00 – 2027-05-07T15:30:00+02:00

Fin : 2027-08-29T00:00:00+02:00 – 2027-08-29T23:59:00+02:00

Dès sa première décennie d’existence, la collection du Château-Musée de Nemours s’est considérablement enrichie grâce aux legs du sculpteur et fondateur Justin-Chrysostome Sanson. Toujours en cours de récolement, nous comptabilisons d’ores et déjà plus de 200 photographies dans ce legs, dont près de la moitié représente des vues d’Italie.

Si certaines photographies sont encore anonymes (une recherche en cours tend à montrer qu’une attribution est possible), les autres sont l’oeuvre de grands noms précédemment cités.

Sous la forme de tirages papier, elles représentent à la fois des vues de Rome (monuments antiques, scènes de rue, artistes à la Villa Médicis), du Vatican, de Naples, de Pompéi, du Vésuve, de Florence ou encore de Venise. Certaines représentent également des femmes italiennes en costumes traditionnels. Pour nombre d’entre elles, le format est assez généreux (34 × 46 cm).

Bien que nous ne sachions pas précisément où ces photographies ont été acquises, il est envisageable que Sanson ait côtoyé certains photographes. Cette hypothèse est étayée par la conservation d’un cliché représentant le portrait de Sanson réalisé par Giorgio Sommer et daté de 1866.

Château-Musée de Nemours Rue Gautier 1er, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 0164282742 https://www.nemours.fr/chateau-musee Par l’autoroute A6 : sortie n°16 Nemours. Par la route : N7 / D607 / D403. En train : gare SNCF de Nemours Saint-Pierre. En car : Ligne 34 du Seine et Marne Express, arrêt Quai Victor Hugo.

Dès sa première décennie d’existence, la collection du Château-Musée de Nemours s’est considérablement enrichie grâce aux legs du sculpteur et fondateur Justin-Chrysostome Sanson. Toujours en cours …

©Nemours, Château-Musée