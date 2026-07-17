Exposition véhicules anciens et concours d’élégance, Place du Vigan, Albi

Informations pratiques

Exposition véhicules anciens et concours d’élégance Samedi 19 septembre, 10h30 Place du Vigan Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Chromes étincelants, carrosseries élégantes et mécaniques de légende investiront la place du Vigan et le Jardin national le 19 septembre, le temps d’une journée consacrée au patrimoine automobile.

Organisé par le Tarn Rétro Auto Club, avec le soutien de la Fédération française des véhicules d’époque et en partenariat avec la Ville, cet événement réunira plus d’une centaine de véhicules anciens. Berlines, coupés, cabriolets et autres automobiles d’époque seront exposés, offrant aux visiteurs un véritable voyage à travers l’histoire de l’automobile.

Moment fort de la journée, le concours d’élégance, labellisé par la Fédération française des véhicules d’époque, se tiendra de 14h30 à 16h30. Des équipages sélectionnés défileront devant le public et un jury de connaisseurs, dans la plus pure tradition des grands concours automobiles.

Les véhicules seront jugés selon plusieurs critères : leur esthétique, leur authenticité, leur état de conservation et leur intérêt historique. La tenue du conducteur et des passagers, ainsi que l’harmonie entre l’équipage et le véhicule, seront également prises en compte.

Un rendez-vous incontournable où passion, patrimoine et élégance se conjuguent pour offrir un spectacle unique à tous les amoureux des belles mécaniques.

Place du Vigan Place du Vigan, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0762664249 http://trac-albi.com Accès facile en centre ville. Nombreux parkings à proximité

Chromes étincelants, carrosseries élégantes et mécaniques de légende investiront, le 19 septembre, la place du Vigan ainsi que le Jardin National, le temps d’une journée entièrement consacrée au par…

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