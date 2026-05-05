Exposition vente dialogue d’artistes Racines et Rebonds Meymac
Exposition vente dialogue d’artistes Racines et Rebonds Meymac mercredi 5 août 2026.
Meymac
Exposition vente dialogue d’artistes Racines et Rebonds
Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 20:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-06
Dialogue Racines et Rebonds entre les artistes Caro Giraud, poétesse et éditrice, et Sébastien Souhaité, peintre et poète, tous deux d’ascendance meymacoise proposeront une expo et des animations/ateliers autour de leurs univers croisés, inspirés par les peintures de l’un ou les photos et les mots de l’autre.
Entrée libre .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76 contact@aubeaumillieu.com
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English : Exposition vente dialogue d’artistes Racines et Rebonds
L’événement Exposition vente dialogue d’artistes Racines et Rebonds Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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