Exposition Verlaine Forever La Maison de Verlaine Metz
vendredi 15 mai 2026 · La Maison de Verlaine · Metz
Informations pratiques
Metz
Exposition Verlaine Forever
La Maison de Verlaine 2 rue Haute-Pierre Metz Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-07-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-26 2026-07-15 2026-08-16 2026-11-02 2026-11-12 2026-12-27 2027-01-02
Verlaine Forever Hubert PAUGET.Tout public
5 .
La Maison de Verlaine 2 rue Haute-Pierre Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 34 52 22 34 admmaisonverlaine@gmail.com
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English :
Verlaine Forever Hubert PAUGET.
L’événement Exposition Verlaine Forever Metz a été mis à jour le 2026-07-08 par AGENCE INSPIRE METZ
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