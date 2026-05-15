Exposition Verlaine Forever La Maison de Verlaine Metz

vendredi 15 mai 2026 · La Maison de Verlaine · Metz

Informations pratiques

Metz

Exposition Verlaine Forever

La Maison de Verlaine 2 rue Haute-Pierre Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-05-15 14:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-26 2026-07-15 2026-08-16 2026-11-02 2026-11-12 2026-12-27 2027-01-02

Verlaine Forever Hubert PAUGET.Tout public

5 .

La Maison de Verlaine 2 rue Haute-Pierre Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 34 52 22 34 admmaisonverlaine@gmail.com

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English :

Verlaine Forever Hubert PAUGET.

L’événement Exposition Verlaine Forever Metz a été mis à jour le 2026-07-08 par AGENCE INSPIRE METZ