Henrichemont

Exposition Véronique Talec

24 Route d’Henrichemont Henrichemont Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez l’univers singulier de Véronique Talec à l’occasion de sa nouvelle exposition de printemps au LaBo24 à La Borne.

Le LaBo24 à La Borne accueille la nouvelle exposition de printemps de l’artiste peintre Véronique Talec, du 18 avril au 21 juin 2026. L’artiste propose une œuvre figurative peuplée de personnages hybrides, étranges et expressifs, mêlant mystère et fantaisie. Ses compositions, à la fois spontanées et intenses, donnent vie à des figures en mouvement, comme surgies de la matière. Le vernissage se tiendra le vendredi 17 avril de 18h à 20h30, en présence de l’artiste, avec une ouverture exceptionnelle dès 17h. Exposition est visible les week-ends et jours fériés de 14h à 18h, et sur rendez-vous. Une immersion artistique saisissante à découvrir ! .

24 Route d’Henrichemont Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 72 17 73 labo@labo24.fr

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English :

Discover the singular world of Véronique Talec at her new spring exhibition at LaBo24 in La Borne.

L’événement Exposition Véronique Talec Henrichemont a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BOURGES