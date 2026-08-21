Exposition « Vert Horizon, la forêt des Monts du Beaujolais », Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais, Beaujeu

Informations pratiques

Exposition « Vert Horizon, la forêt des Monts du Beaujolais » 19 et 20 septembre Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire de la forêt beaujolaise, illustrée pour l’occasion par des maquettes et objets miniatures.

L’exposition présente les grandes étapes du reboisement puis se concentre sur l’activité forestière actuelle, particulièrement productive (plus de 300 000 m3 de bois par an). Elle prend le parti de mettre les hommes au premier plan, plutôt que les arbres. Parmi eux, le comte du Sablon, le comte de Saint-Victor et Laurent Bonnevay, figures » historiques » de cette aventure. Mais aussi les milliers de propriétaires sylviculteurs, les professionnels de la filière forêt-bois et tous ceux qui fréquentent la forêt pour le plaisir. L’exposition montre qu’aujourd’hui comme hier, ils s’approprient, entretiennent, fréquentent et sollicitent la forêt, portés par toutes sortes de motivations, parfois contradictoires !

« Vert Horizon, la forêt des Monts du Beaujolais » est une exposition itinérante conçue en 2017 par l’Écomusée du Haut-Beaujolais (COR – Communauté d’agglomération Ouest Rhodanien)

Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais 24 place de l’hôtel de ville 69430 Beaujeu Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474692056 https://lamaisonduterroirbeaujolais.com/ https://www.facebook.com/lamaisonduterroirbeaujolais;https://www.instagram.com/lamaisonduterroirbeaujolais/ Le Musée Marius Audin conserve environ 10.000 œuvres liées à l’histoire de Beaujeu et du Beaujolais. Le site est fermé au public depuis 2019 en vue de sa réhabilitation. En attendant sa réouverture, le Musée sort de ses murs pour présenter le cœur de sa collection dans l’exposition « Collection(s), de l’objet à l’œuvre », au sein de la Maison du terroir beaujolais.

Espace de saveurs et de découvertes, la Maison du terroir beaujolais est un établissement touristique qui vous invite à découvrir le terroir du Beaujolais ! Espace de visite, boutique du terroir (circuits courts), expositions, location de vélos…

Infos pratiques :

Entrée libre

Du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

Dimanche et jours fériés : 10h-12h30 / 15h-18h

Ouvert jusqu’à 19h et juillet / août

Plongez dans l’histoire de la forêt beaujolaise, illustrée pour l’occasion par des maquettes et objets miniatures.

© COR / La Manufacture