Exposition « Vies d’archives, archives de vie », Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes

Informations pratiques

Exposition « Vies d’archives, archives de vie » 19 et 20 septembre Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans révervation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Oubliez l’image des registres jaunis ! Dans cette exposition, les documents deviennent les témoins vivants de notre passé.

Près de 100 objets, parmi lesquels des lettres intimes, des photographies rares et des carnets de voyage, racontent des destins individuels et collectifs.

Une plongée émouvante dans l’histoire des Hautes-Pyrénées, où chaque pièce révèle un fragment de mémoire.

Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées 6 Rue Eugène Ténot, 65000 Tarbes, France Tarbes 65000 Marcadieu Hautes-Pyrénées Occitanie +33562567619 https://archivesenligne65.fr Notre service a pour missions de contrôler, collecter, classer, conserver, communiquer au public et de valoriser les archives constituées dans le département. Un parking réservé aux usagers de la salle de lecture est accessible en passant sous le porche entre les n° 4 et 6 de la rue Eugène Ténot.

Oubliez l’image des registres jaunis ! Avec cette exposition, les documents deviennent des témoins vibrants de notre passé. Près de 100 objets – lettres intimes, photographies rares, carnets de etc.…

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