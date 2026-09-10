Exposition : Villefranche de Conflent fa temps…, Remparts de Villefranche-de-Conflent, Villefranche-de-Conflent
samedi 19 septembre 2026 · Remparts de Villefranche-de-Conflent · Villefranche-de-Conflent
Informations pratiques
Exposition : Villefranche de Conflent fa temps… 19 et 20 septembre Remparts de Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez une exposition de photographies anciennes consacrée à Villefranche-de-Conflent. Puisées dans les archives, ces images d’autrefois vous invitent à remonter le temps et à redécouvrir le village, son patrimoine, ses remparts, ses fêtes traditionnelles et la vie de ses habitants. Un regard sensible sur la mémoire d’une cité et de ceux qui l’ont façonnée.
Remparts de Villefranche-de-Conflent 2 rue Saint-Jean, 66500 Villefranche-de-Conflent Villefranche-de-Conflent 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 05 87 05 https://villefranchedeconflent.fr/tourisme/les-remparts/ https://www.facebook.com/rempartsVillefranchedeConflent/ Les remparts de Villefranche de Conflent ont été construits dès la fin du XIe siècle, suite au traité des Pyrénées en 1659, les remparts seront transformés par Vauban sous le règne de Louis XIV. Ces remparts sont uniques en leur genre sur deux niveaux superposé et couverts. Des parkings sont présents à proximité de l’entrée du site, gare SNCF à 10 minutes de la cité.
Un des thèmes étant le patrimoine photographique, nous avons fouillé les archives et nous vous proposons une exposition photos sur Villefranche de Conflent fa temps (il y a longtemps).
©mairiedevillefranchedeconflent
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