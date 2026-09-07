Visite libre des remparts de Villefranche-de-Conflent, Remparts de Villefranche-de-Conflent, Villefranche-de-Conflent

Informations pratiques

Visite libre des remparts de Villefranche-de-Conflent 19 et 20 septembre Remparts de Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les remparts de Villefranche-de-Conflent vous ouvrent exceptionnellement leurs portes en visite libre, gratuitement, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

Parcourez les chemins de ronde, admirez le paysage depuis les échauguettes et découvrez plusieurs expositions présentées à l’intérieur du monument, dont deux expositions photographiques. Une belle occasion d’explorer à votre rythme cet exceptionnel ouvrage fortifié.

Remparts de Villefranche-de-Conflent 2 rue Saint-Jean, 66500 Villefranche-de-Conflent Villefranche-de-Conflent 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 05 87 05 https://villefranchedeconflent.fr/tourisme/les-remparts/ https://www.facebook.com/rempartsVillefranchedeConflent/ Les remparts de Villefranche de Conflent ont été construits dès la fin du XIe siècle, suite au traité des Pyrénées en 1659, les remparts seront transformés par Vauban sous le règne de Louis XIV. Ces remparts sont uniques en leur genre sur deux niveaux superposé et couverts. Des parkings sont présents à proximité de l’entrée du site, gare SNCF à 10 minutes de la cité.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine nous vous proposons de venir découvrir les Remparts de Villefranche de Conflent gratuitement en visite libre le samedi 19 et le dimanche 20 2026. …

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