Exposition virtuelle : « Regards sur la photographie », Micro-Folie Cagnes-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer

Informations pratiques

Exposition virtuelle : « Regards sur la photographie » Samedi 19 septembre, 14h00 Micro-Folie Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition virtuelle : « Regards sur la photographie »

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Micro-Folie de Cagnes-sur-Mer vous propose une exposition virtuelle dédiée à la photographie.

Parcourez une sélection d’oeuvres et découvrez l’évolution des techniques, des procédés et des regards qui ont façonné l’histoire de la photographie, des origines à nos jours.

En continu.

Micro-Folie Cagnes-sur-Mer 6 avenue de Verdun, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Exposition virtuelle : « Regards sur la photographie »