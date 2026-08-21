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Exposition virtuelle : « Regards sur la photographie », Micro-Folie Cagnes-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Micro-Folie Cagnes-sur-Mer · Cagnes-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Micro-Folie Cagnes-sur-Mer
Adresse
6 avenue de Verdun, 06800 Cagnes-sur-Mer
Ville
06800 Cagnes-sur-Mer
Département
Alpes-Maritimes

Exposition virtuelle : « Regards sur la photographie » Samedi 19 septembre, 14h00 Micro-Folie Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition virtuelle : « Regards sur la photographie »

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Micro-Folie de Cagnes-sur-Mer vous propose une exposition virtuelle dédiée à la photographie.
Parcourez une sélection d’oeuvres et découvrez l’évolution des techniques, des procédés et des regards qui ont façonné l’histoire de la photographie, des origines à nos jours.
En continu.

Micro-Folie Cagnes-sur-Mer 6 avenue de Verdun, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Exposition virtuelle : « Regards sur la photographie »

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