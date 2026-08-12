Exposition Voisins de vie de Hélène LAGASSAN Médiathèque Albert Camus Marmande
mardi 3 novembre 2026 · Médiathèque Albert Camus · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Exposition Voisins de vie de Hélène LAGASSAN
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-03
À la rencontre de nos Voisins de vie . L’artiste Hélène Lagassan propose une exposition sensible qui invite le public à découvrir son univers et à porter un nouveau regard sur les liens qui nous entourent.
Le vernissage aura lieu le mercredi 4 novembre à 18h30. .
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Voisins de vie de Hélène LAGASSAN
L’événement Exposition Voisins de vie de Hélène LAGASSAN Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne
À voir aussi à Marmande (Lot-et-Garonne)
- Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque Rue de la République Marmande 11 septembre 2026
- Grand Prix de la Tomate Marmande 13 septembre 2026
- [Spécial scolaires] Rencontre avec une restauratrice d’oeuvres d’arts graphiques, Musée Albert Marzelles, Marmande 18 septembre 2026
- La Clef des Chefs Tiers-Lieu CésaME Marmande 19 septembre 2026
- Biblio-Braderie à la Médiathèque A. Camus Rue Clavetière Marmande 19 septembre 2026