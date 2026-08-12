Exposition Voisins de vie de Hélène LAGASSAN Médiathèque Albert Camus Marmande

Informations pratiques

Marmande

Exposition Voisins de vie de Hélène LAGASSAN

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-03

À la rencontre de nos Voisins de vie . L’artiste Hélène Lagassan propose une exposition sensible qui invite le public à découvrir son univers et à porter un nouveau regard sur les liens qui nous entourent.

Le vernissage aura lieu le mercredi 4 novembre à 18h30. .

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr

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English : Exposition Voisins de vie de Hélène LAGASSAN

L’événement Exposition Voisins de vie de Hélène LAGASSAN Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne