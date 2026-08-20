Exposition Voyage dans les mers de nuages, Médiathèque Hugo Pratt, Cournon-d’Auvergne

Informations pratiques

Exposition Voyage dans les mers de nuages 2 et 3 octobre Médiathèque Hugo Pratt Puy-de-Dôme

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Quinze années à passer au-dessus des nuages, pour photographier et comprendre ce phénomène et découvrir le Sancy et la Chaîne des Puys autrement. Bienvenue dans les Mers et Îles d’Auvergne, à la découverte des mers de nuages. Une exposition photographique et pédagogique, en collaboration avec Alexantre Letort, prévisionniste Météovergne. Un voyage, du lever du soleil à son coucher, de l’automne au printemps, pour découvrir les puys et les volcans devenus ilôts dans des cotons de nuages. Environ 40 photos et plusieurs panneaux explicatifs pour mieux appréhender les mers de nuages dans le Puy-de-Dôme.

Médiathèque Hugo Pratt 1 rue PIERRE JACQUET 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473983500 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/

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©Patrice Villeméjane Les terres du milieu