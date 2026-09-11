Exposition « Voyages en cité, 1973-1990 : vivre dans les quartiers populaires », Cité Musée Tony Garnier, Lyon

Informations pratiques

Exposition « Voyages en cité, 1973-1990 : vivre dans les quartiers

populaires » Samedi 19 septembre, 10h00 Cité Musée Tony Garnier Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Tout au long de la journée, profitez librement des espaces du musée, avec

l’exposition « Voyages en cité, 1973-1990 : vivre dans les quartiers

populaires » en accès libre et gratuit.

Véritable invitation au(x) voyage(s) à travers plusieurs quartiers populaires

et villes de l’agglomération lyonnaise, il s’agit à la fois d’un voyage dans le

temps – de 1973, date du premier choc pétrolier, à 1990 qui voit la création

du ministère de la Ville –, et d’un voyage dans l’espace de la métropole

lyonnaise, à la rencontre de la diversité de ses quartiers populaires.

Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières 690008 Lyon Lyon 69008 Les États-Unis Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 75 16 75 https://cm-tonygarnier.org/ L’association Musée urbain Tony Garnier, créée en 1992 et devenue Cité Musée Tony Garnier en mai 2024, a pour objectif la promotion de la Cité Musée et de l’œuvre de Tony Garnier, figure centrale de l’histoire architecturale et sociale de Lyon.

Fondée il y a trente ans, à l’initiative d’habitant·es soucieux·ses de protéger le patrimoine architectural de la cité des États-Unis, la Cité Musée explore depuis lors la diversité de la vie urbaine dans les quartiers populaires. S’inspirant des leçons de l’œuvre de Tony Garnier, grand architecte visionnaire, elle interroge les modes de fabrique des citadins. T4 et C16 arrêt États-Unis-Tony Garnier

Parking gratuit à proximité

Tout au long de la journée, profitez librement des espaces du musée, avec

©Lucas Zambon