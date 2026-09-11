Exposition « Voyages en cité, 1973-1990 : vivre dans les quartiers populaires », Cité Musée Tony Garnier, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Cité Musée Tony Garnier · Lyon
Informations pratiques
Exposition « Voyages en cité, 1973-1990 : vivre dans les quartiers
populaires » Samedi 19 septembre, 10h00 Cité Musée Tony Garnier Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Tout au long de la journée, profitez librement des espaces du musée, avec
l’exposition « Voyages en cité, 1973-1990 : vivre dans les quartiers
populaires » en accès libre et gratuit.
Véritable invitation au(x) voyage(s) à travers plusieurs quartiers populaires
et villes de l’agglomération lyonnaise, il s’agit à la fois d’un voyage dans le
temps – de 1973, date du premier choc pétrolier, à 1990 qui voit la création
du ministère de la Ville –, et d’un voyage dans l’espace de la métropole
lyonnaise, à la rencontre de la diversité de ses quartiers populaires.
Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières 690008 Lyon Lyon 69008 Les États-Unis Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 75 16 75 https://cm-tonygarnier.org/ L’association Musée urbain Tony Garnier, créée en 1992 et devenue Cité Musée Tony Garnier en mai 2024, a pour objectif la promotion de la Cité Musée et de l’œuvre de Tony Garnier, figure centrale de l’histoire architecturale et sociale de Lyon.
Fondée il y a trente ans, à l’initiative d’habitant·es soucieux·ses de protéger le patrimoine architectural de la cité des États-Unis, la Cité Musée explore depuis lors la diversité de la vie urbaine dans les quartiers populaires. S’inspirant des leçons de l’œuvre de Tony Garnier, grand architecte visionnaire, elle interroge les modes de fabrique des citadins. T4 et C16 arrêt États-Unis-Tony Garnier
Parking gratuit à proximité
Tout au long de la journée, profitez librement des espaces du musée, avec
©Lucas Zambon
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