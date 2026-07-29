Exposition Voyages Galerie Margaux Tangre Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
mercredi 29 juillet 2026 · Cherbourg-Octeville · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Exposition Voyages Galerie Margaux Tangre
Cherbourg-Octeville 2 cour Marie Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-09-02
Pour la période estivale, la galerie Margaux Tangre invite 28 artistes à s’emparer de la thématique du voyage au travers du petit format.
Plus de soixante œuvres exposées, tout médiums et expressions confondus.
Du 29.07.26 au 15.08.26 puis du 02.09.26 au 03.10.26 .
Cherbourg-Octeville 2 cour Marie Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 27 48 22 44 contact@galeriemargauxtangre.fr
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English : Exposition Voyages Galerie Margaux Tangre
L’événement Exposition Voyages Galerie Margaux Tangre Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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