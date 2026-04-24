Exposition watching tv Pont Saint-Ange Paris

Exposition Watching TV, série réalisée par le Olivier Culmann, membre du collectif Tendance Floue, sur le Pont Saint-Ange du 24/04/2026 au 24/07/2026.

(L’exposition est sur un lieu public extérieur, donc gratuite et accessible à tous. )

WATCHING TV, 2004-2007

Olivier Culmann photographie les gens qui regardent la télévision. Et leur téléviseur. Les téléspectateurs y plongent leur regard, hypnotisés par les images qui défilent sur l’écran. Olivier Culmann capte cet instant où l’attention se relâche, où la conscience s’endort, bercée par la phosphorescence des tubes cathodiques. À cet instant souvent les corps se calent, se lovent puis s’affaissent. Rien de plus banal. Et rien de plus inquiétant. Car c’est désormais dans cette passivité quasi-immobile, dans cet engourdissement de la pensée que nous, téléspectateurs, recevons le monde entier. Pas le monde réel mais une image du monde, un fantasme du réel. Informations, feuilletons, émissions, venus aujourd’hui de l’autre bout de la planète ou du bas de chez soi, sont déballés sous nos yeux anesthésiés. Leur impact est énorme. Dans ce temps mort de l’existence qui dure quelques minutes ou plusieurs heures, notre idée des autres évolue, se transforme. Nos a priori s’effondrent, d’autres les remplacent inexorablement. Maroc, Inde, États-Unis, Mexique, Nigeria, Royaume-Uni, Chine, France : les téléspectateurs de ces pays reçoivent des nouvelles les uns des autres sans jamais se rencontrer. Face au téléviseur, nous avons l’impression de les connaître. Face à eux, Olivier Culmann nous regarde.

Cécile Cazenave, journaliste

Exposition de la série photographique Watching TV, réalisée par Olivier Culmann, sur le Pont Saint-Ange.

Du vendredi 24 avril 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Pont Saint-Ange 39, boulevard de la Chapelle 75010 Paris



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