exposition wawapod : mise au point et détournement, 27 rue du général leclerc, Le Pouliguen
vendredi 31 juillet 2026 · 27 rue du général leclerc · Le Pouliguen
Informations pratiques
exposition wawapod : mise au point et détournement 31 juillet – 16 août 27 rue du général leclerc Loire-Atlantique
– Entrée libre: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T10:30:00+02:00 – 2026-07-31T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-16T10:30:00+02:00 – 2026-08-16T12:30:00+02:00
Venez découvrir le travail de Warren PODGUSZER. Entrez dans un univers entre pop art et street art.
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