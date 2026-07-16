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AGENDA · Le Pouliguen

exposition wawapod : mise au point et détournement, 27 rue du général leclerc, Le Pouliguen

vendredi 31 juillet 2026 · 27 rue du général leclerc · Le Pouliguen

exposition wawapod : mise au point et détournement, 27 rue du général leclerc, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
27 rue du général leclerc
Adresse
27 rue du général leclerc, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif
- Entrée libre: 0

exposition wawapod : mise au point et détournement 31 juillet – 16 août 27 rue du général leclerc Loire-Atlantique

– Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T10:30:00+02:00 – 2026-07-31T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-16T10:30:00+02:00 – 2026-08-16T12:30:00+02:00

Venez découvrir le travail de Warren PODGUSZER. Entrez dans un univers entre pop art et street art.

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