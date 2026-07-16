exposition wawapod : mise au point et détournement, 27 rue du général leclerc, Le Pouliguen

Informations pratiques

exposition wawapod : mise au point et détournement 31 juillet – 16 août 27 rue du général leclerc Loire-Atlantique

– Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T10:30:00+02:00 – 2026-07-31T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-16T10:30:00+02:00 – 2026-08-16T12:30:00+02:00

Venez découvrir le travail de Warren PODGUSZER. Entrez dans un univers entre pop art et street art.

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27 rue du général leclerc 27 rue du général leclerc, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 13 36 50 »}, {« type »: « email », « value »: « graffiticompagnie@orange.fr »}]

Venez découvrir le travail de Warren PODGUSZER. Entrez dans un univers entre pop art et street art. Venez découvrir le travail de Warren PODGUSZER. Entrez dans un univers entre pop art et street art.