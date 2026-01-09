Exposition Yan Vita Les sentinelles de l’Aurore L »artsolite Saint-Jean-en-Royans

Exposition Yan Vita Les sentinelles de l’Aurore

L'artsolite 105 Impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Début : Lundi 2026-10-22

fin : 2026-03-29

2026-10-22

Les sentinelles de l’Aurore une plongée dans le monde fantastique de Yan VITA à L »artsolite !

+33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com

Les sentinelles de l’Aurore: a plunge into Yan VITA’s fantastic world at L »artsolite!

