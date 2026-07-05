Informations pratiques

Batz-sur-Mer

Exposition YI Bai

Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

EXPOSITION YI BAI

Du 13 juin à 20 septembre

Parcs du Petit Bois & de Jean et Soizik Fréour

YI Bai, est un peintre chinois. Ses peintures des marais salants précédemment exposées en 2014, il revient en avril à l’invitation de l’association batzienne YANG ZI et de la commune de Batz-sur-Mer, pour créer des oeuvres inspirées du bourg et de ses paysages. Les visiteurs pourront le croiser en train de peindre en direct, assis au sol, entièrement absorbé par son sujet.

Ses créations, réalisées au pinceau et à l’encre selon la tradition picturale chinoise, parviennent à rendre les nuances, la profondeur et le mouvement de ses sujets, grâce au jeu subtil du vide et du plein. Comme ses maîtres, il ne cherche pas à reproduire fidèlement la réalité, mais à entrer en résonance avec ce qu’il voit.

Très sensible aux ambiances des lieux, il les traduit dans ses tableaux par quelques caractères calligraphiés qui en prolongent l’émotion.

Ces tableaux seront numérisés et installés sur des panneaux visibles de mi-juin à mi-septembre au détour d’un sentier du bois de Ker d’Abas, ou le long des parcs du Petit Bois et Jean & Soizik Fréour. .

Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire francoisedesagnat@gmail.com

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L’événement Exposition YI Bai Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44