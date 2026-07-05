Exposition YI Bai Batz-sur-Mer
dimanche 5 juillet 2026 · Batz-sur-Mer
Informations pratiques
Batz-sur-Mer
Exposition YI Bai
Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24
EXPOSITION YI BAI
Du 13 juin à 20 septembre
Parcs du Petit Bois & de Jean et Soizik Fréour
YI Bai, est un peintre chinois. Ses peintures des marais salants précédemment exposées en 2014, il revient en avril à l’invitation de l’association batzienne YANG ZI et de la commune de Batz-sur-Mer, pour créer des oeuvres inspirées du bourg et de ses paysages. Les visiteurs pourront le croiser en train de peindre en direct, assis au sol, entièrement absorbé par son sujet.
Ses créations, réalisées au pinceau et à l’encre selon la tradition picturale chinoise, parviennent à rendre les nuances, la profondeur et le mouvement de ses sujets, grâce au jeu subtil du vide et du plein. Comme ses maîtres, il ne cherche pas à reproduire fidèlement la réalité, mais à entrer en résonance avec ce qu’il voit.
Très sensible aux ambiances des lieux, il les traduit dans ses tableaux par quelques caractères calligraphiés qui en prolongent l’émotion.
Ces tableaux seront numérisés et installés sur des panneaux visibles de mi-juin à mi-septembre au détour d’un sentier du bois de Ker d’Abas, ou le long des parcs du Petit Bois et Jean & Soizik Fréour. .
Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire francoisedesagnat@gmail.com
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English :
L’événement Exposition YI Bai Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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