Contes au parc Médiathèque municipale Batz-sur-Mer
Contes au parc Médiathèque municipale Batz-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Contes au parc
Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-16 10:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23
CONTES AU PARC
JEUDIS 9, 16 et 23 Juillet à 10h30
Parc Jean & Soizik Fréour
C’est l’été, les bibliothécaires vous donnent rendez-vous au Parc Fréour pour écouter les contes de la conteuse Catherine Souchu, qui vous partagera ses histoires où les animaux vivent mille péripéties !
Public familial dès 4 ans, sans inscription gratuit .
Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
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L’événement Contes au parc Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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