Contes au parc Médiathèque municipale Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Contes au parc

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-16 10:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

CONTES AU PARC

JEUDIS 9, 16 et 23 Juillet à 10h30

Parc Jean & Soizik Fréour

C’est l’été, les bibliothécaires vous donnent rendez-vous au Parc Fréour pour écouter les contes de la conteuse Catherine Souchu, qui vous partagera ses histoires où les animaux vivent mille péripéties !

Public familial dès 4 ans, sans inscription gratuit .

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Contes au parc Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44