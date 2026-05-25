Spectacle L’attirail par la Cie La Plaine de Joie Batz-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.

Batz-sur-Mer

Spectacle L’attirail par la Cie La Plaine de Joie

Parc Vaucourt-Singer Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-08 13:00:00

Date(s) :

2026-07-08

SPECTACLE “L’ATTIRAIL”

Par la Cie La Plaine de Joie

Cher public, chers enfants, des acrobates, un clown, des jongleurs, un fauve, une écuyère… Aujourd’hui tout un cirque vous convie à rire, vous émouvoir, frissonner. Pourtant du vrai cirque, il ne reste que lui, le garçon de piste. Qu’importe, car il y croit encore ! Alors à coup de souvenirs, d’imagination et de constructions se créent les numéros. Et quoi de plus fort que l’imagination, nos rêves et nos envies pour grandir ensemble ?

À travers la manipulation d’objets en métal, un garçon de piste plonge dans ses souvenirs et emmène les spectateurs à la ren contre d’un cirque imaginaire d’Hercule l’homme le plus fort du monde aux Boulanov très grands acrobates, en passant par Pitre le clown, un fakir mangeur de clous, un lion timide ou encore la belle écuyère Cynthia, c’est tout un cirque qui prend vie à la manière de Calder.

Gratuit

>> Un spectacle drôle, poétique et touchant, à partir de 3 ans

MERCREDI 8 JUILLET A 11H

Parc Vaucourt-Singer (accès par la rue du Prieuré) .

Parc Vaucourt-Singer Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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L’événement Spectacle L’attirail par la Cie La Plaine de Joie Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44