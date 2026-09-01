Exposition Zoom arrière + repas d’automne médiéval Baba Yaga Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Exposition Zoom arrière + repas d’automne médiéval

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-01

Découvrez l’exposition Zoom arrière sur les tours de Chantelle, suivie d’un repas d’automne et de danses médiévales le 11 octobre. Une immersion festive dans l’histoire locale !

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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

Come discover the “Zoom arri%E8re” exhibition on the towers of Chantelle, followed by an autumn feast and medieval dances on October 11. A festive journey into local history!

L’événement Exposition Zoom arrière + repas d’automne médiéval Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule