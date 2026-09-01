Exposition Zoom arrière + repas d’automne médiéval Baba Yaga Chantelle
jeudi 1 octobre 2026 · Baba Yaga · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Exposition Zoom arrière + repas d’automne médiéval
Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-01
Découvrez l’exposition Zoom arrière sur les tours de Chantelle, suivie d’un repas d’automne et de danses médiévales le 11 octobre. Une immersion festive dans l’histoire locale !
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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
Come discover the “Zoom arri%E8re” exhibition on the towers of Chantelle, followed by an autumn feast and medieval dances on October 11. A festive journey into local history!
L’événement Exposition Zoom arrière + repas d’automne médiéval Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule
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