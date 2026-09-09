Expositions autour du patrimoine photographique à Fleury-les-Aubrais, Bibliothèque des Jacobins, Fleury-les-Aubrais

Informations pratiques

Expositions autour du patrimoine photographique à Fleury-les-Aubrais Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque des Jacobins Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la bibliothèque Les Jacobins accueille deux expositions consacrées à l’histoire et au patrimoine de Fleury-les-Aubrais, en écho au thème national 2026 : « Patrimoine photographique ».

L’association Mémoires Fleuryssoises présente l’exposition « Si Fleury m’était conté : la mairie, La Passerelle, les moulins et l’évolution démographique ». À travers des photographies, cartes postales et documents d’archives, elle retrace plusieurs pages de l’histoire de la commune et met en lumière l’évolution de son territoire.

Dans la salle Harricana, le CJF Audiophoto propose l’exposition « Fleury d’hier(s) ». Composée de 54 photographies présentées en 27 duos, elle confronte des cartes postales anciennes à des photographies contemporaines réalisées depuis le même point de vue, invitant le visiteur à mesurer les transformations du paysage urbain.

Le parcours est enrichi par une présentation d’appareils photographiques anciens et d’objets liés à l’histoire de la photographie.

Le samedi 19 septembre à 11 h, un vernissage commun des deux expositions marquera également le lancement officiel du programme du bicentenaire de la photographie porté par le CJF Audiophoto.

Bibliothèque des Jacobins 42 rue du 11-Novembre, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 06 80 28 77 02 https://www.facebook.com/memoires.fleuryssoises/ À travers cette exposition, partez à la découverte de l’histoire de Fleury et de son évolution au fil des siècles. Quatre thèmes emblématiques vous invitent à explorer le patrimoine, les transformations urbaines et la vie locale qui ont façonné la commune d’aujourd’hui.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la bibliothèque Les Jacobins accueille deux expositions consacrées à l’histoire et au patrimoine de Fleury-les-Aubrais.

©Ville de Fleury-les-Aubrais