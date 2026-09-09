Visite exceptionnelle du chantier de réhabilitation de l’EHPAD de Longuève, EHPAD de Longuève, Fleury-les-Aubrais

Informations pratiques

Visite exceptionnelle du chantier de réhabilitation de l’EHPAD de Longuève Samedi 19 septembre, 15h00 EHPAD de Longuève Loiret

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Fleury-les-Aubrais ouvre exceptionnellement au public le chantier de réhabilitation de l’EHPAD de Longuève.

Cette visite permettra de découvrir les coulisses d’un important projet de transformation du patrimoine communal et de mieux comprendre les enjeux de cette opération, depuis les choix architecturaux jusqu’à l’organisation du futur établissement.

Les visiteurs seront accompagnés par un guide tout au long d’un parcours sécurisé spécialement aménagé pour l’occasion.

Une occasion rare de découvrir un chantier en cours et d’appréhender les différentes étapes d’une réhabilitation avant la réouverture du site.

Réservations : https://www.fleurylesaubrais.fr/actualite/visite-du-chantier-du-futur-ehpad/

EHPAD de Longuève 10 rue du bois de la glazière, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.fleurylesaubrais.fr/actualite/visite-du-chantier-du-futur-ehpad/ »}] [{« link »: « https://www.fleurylesaubrais.fr/actualite/visite-du-chantier-du-futur-ehpad/ »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Fleury-les-Aubrais ouvre exceptionnellement au public le chantier de réhabilitation de l’EHPAD de Longuève.

©Ville de Fleury-les-Aubrais