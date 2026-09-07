La Passerelle – Les Mauvais Garçons du Loiret, Centre Culturel La Passerelle, Fleury-les-Aubrais

Informations pratiques

La Passerelle – Les Mauvais Garçons du Loiret Vendredi 25 septembre, 19h00 Centre Culturel La Passerelle Loiret

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

19h : Ouverture officielle

Ouverture officielle de la saison culturelle par Mme Carole Canette , Maire, et M.Nicolas Autissier, Adjoint à la Culture, à la Démocratie et à la Proximité.

Projection du teaser de présentation de saison et verre de l’amitié

20h : LES MAUVAIS GARCONS DU LOIRET

Ces 3 frères de coeur, amoureux de la chanson française et des grands classiques de la chanson internationale, le duo a appris à manier la scène avec humour et talent. Ce duo est passé spécialiste dans l’art de transmettre la joie et l’énergie, ainsi que leur amour de la musique, en proposant un répertoire pour tous les âges, et plutôt dansant !

Centre Culturel La Passerelle 57 Boulevard de Lamballe Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.fleurylesaubrais.fr/agenda/308-LES-MAUVAIS-GARCONS-DU-LOIRET »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238830951 »}]

Ouverture officielle de la saison 2026/2027 musique chanson