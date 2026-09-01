Expositions conférences Aragon, Picasso… Un livre d’or pour Oradour Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane
samedi 1 mai 2027 · Bibliothèque municipale · Oradour-sur-Glane
Informations pratiques
Oradour-sur-Glane
Expositions conférences Aragon, Picasso… Un livre d’or pour Oradour
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-01
fin : 2027-05-31
Date(s) :
2027-05-01
Plongez au cœur d’un rendez-vous culturel consacré à Aragon, Picasso,… et à l’histoire d’un livre d’or dédié à Oradour. À travers des expositions et des conférences, découvrez les liens entre art, littérature, mémoire et histoire. Cette programmation par la bibliothèque d’Oradour-sur-Glane, propose d’explorer des regards d’artistes et d’écrivains, tout en mettant en lumière un patrimoine culturel et mémoriel particulièrement fort. Une invitation à enrichir ses connaissances, à découvrir des œuvres et des témoignages, et à partager des temps d’échanges autour de l’histoire et de la création. .
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr
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English : Expositions conférences Aragon, Picasso… Un livre d’or pour Oradour
L’événement Expositions conférences Aragon, Picasso… Un livre d’or pour Oradour Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-09-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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