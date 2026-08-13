Expositions de peinture, dessins et photographies Place de la fontaine Sarras

Informations pratiques

Sarras

Expositions de peinture, dessins et photographies

Place de la fontaine Chateau Sarras Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Deux expositions dans les salles du rez de chaussée du château

– des peintres amateurs Vivianne CHALLEAT et Elisabeth LEDER

– des points de vue en dessins Sarras 20 ans ans plus tôt et des photos actuelles.

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Place de la fontaine Chateau Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 04 81 mairie@sarras.fr

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English :

Two exhibitions in the ground-floor rooms of the castle:

– works by amateur painters Vivianne CHALLEAT and Elisabeth LEDER

– drawings depicting views of Sarras 20 Years Ago and current photographs.

L’événement Expositions de peinture, dessins et photographies Sarras a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche