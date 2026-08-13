Expositions de peinture, dessins et photographies Place de la fontaine Sarras
samedi 19 septembre 2026 · Place de la fontaine · Sarras
Informations pratiques
Sarras
Expositions de peinture, dessins et photographies
Place de la fontaine Chateau Sarras Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Deux expositions dans les salles du rez de chaussée du château
– des peintres amateurs Vivianne CHALLEAT et Elisabeth LEDER
– des points de vue en dessins Sarras 20 ans ans plus tôt et des photos actuelles.
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Place de la fontaine Chateau Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 04 81 mairie@sarras.fr
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English :
Two exhibitions in the ground-floor rooms of the castle:
– works by amateur painters Vivianne CHALLEAT and Elisabeth LEDER
– drawings depicting views of Sarras 20 Years Ago and current photographs.
L’événement Expositions de peinture, dessins et photographies Sarras a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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