Vicq-sur-Breuilh

Expositions Faut-il couper les tiges ? Gabriel Rétif

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-04-23

Artiste designer et scénographe, Gabriel Rétif explore la double notion de décor espace artificiel d’une mise en scène et ornement d’un objet.

Pour sa carte blanche au musée, il transforme une salle d’exposition neuve en une chambre aux fleurs collection botanique, vraie serre et clairière du faux, temple de la nature morte où la rêverie éclot au bruissement d’animaux discrets.

Faut-il couper les tiges ? interroge l’artiste.

Quelles racines artistiques, quelles références conservons-nous ?

Faut-il pour créer faire table rase du passé, ou s’en inspirer ?

En réponse, son travail maitrisé de la porcelaine conjugue figuratif, réalisme et illusionnisme, autour d’un sujet éminemment classique le motif floral, le vase et son bouquet. .

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Expositions Faut-il couper les tiges ? Gabriel Rétif

L’événement Expositions Faut-il couper les tiges ? Gabriel Rétif Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne