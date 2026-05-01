Vicq-sur-Breuilh

Expositions Musée Cécile Sabourdy x Réseau Réfractaires

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-09

Une dizaine d’artistes invitées au sein des expositions du Musée Cécile Sabourdy à l’occasion du festival Festimeuf organisé le samedi 9 mai dans le bourg de Vicq-sur-Breuilh. .

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Expositions Musée Cécile Sabourdy x Réseau Réfractaires

L’événement Expositions Musée Cécile Sabourdy x Réseau Réfractaires Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne