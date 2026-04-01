Vicq-sur-Breuilh

Exposition Ilôt Singulier du Collectif FACTORY 87

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Cette exposition est l’occasion de découvrir l’identité pluridisciplinaire de Factory 87. À travers une sélection d’œuvres originales, les artistes du collectif proposent un dialogue entre leurs univers singuliers, tout en révélant la cohérence et la richesse de leur démarche commune.

Cette exposition s’inscrit dans la volonté du collectif de partager son travail avec le public et de tisser des liens avec des lieux culturels emblématiques comme le Vieux Château à Vicq-sur-Breuilh . Fondée en 2013, Factory 87 est une association d’artistes plasticiens installé dans une ancienne friche industrielle à Saint-Léonard-de-Noblat. Autonome et autogérée, portée par des artistes aux pratiques variées peinture, sculpture, céramique, photographie, sérigraphie et bien d’autres. Ce collectif incarne une démarche artistique libre, où chaque membre conserve son indépendance. .

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@hopensemble.eu

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English : Exposition Ilôt Singulier du Collectif FACTORY 87

L’événement Exposition Ilôt Singulier du Collectif FACTORY 87 Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne