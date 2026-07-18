Expositions gratuites au Mucem !, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

Informations pratiques

Expositions gratuites au Mucem ! 19 et 20 septembre Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez gratuitement les expositions du Mucem !

L’occasion de voir au J4 les deux expositions permanentes « Populaire ? » et « Méditerranées », ainsi que les deux expositions temporaires « Mossi Traoré, la mode aussi » et « Clément Cogitore ».

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Promenade robert laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33484351313 https://www.mucem.org Le Mucem se déploie sur trois sites. Côté mer, à l’entrée du Vieux-Port, le bâtiment J4 (l’emblématique geste architectural de Rudy Ricciotti et Roland Carta), et le fort Saint-Jean (ancien fort militaire du XIIe siècle entièrement restauré) incarnent parfaitement, avec leurs deux passerelles, le projet d’établir un trait d’union entre les deux rives de la Méditerranée. Ils accueillent les grandes expositions et les rendez-vous de la programmation artistique et culturelle. Côté ville, dans le quartier de la Belle de Mai, le Centre de conservation et de ressources (CCR) abrite les collections du musée. Cet ensemble unique permet au Mucem de démultiplier ses propositions culturelles. Accès MuCEM Piétons : Entrée basse fort Saint-Jean : 201 quai du Port (à 10min à pied du métro Vieux-Port) Entrée Panier : parvis de l’église Saint-Laurent, esplanade de la Tourette Entrée J4 : 1, esplanade du J4 (à 10min à pied du métro Joliette). Métro : arrêt Vieux-Port ou Joliette. Tramway : T2 arrêt République / Dames ou Joliette. Bus : Ligne 82 et 82s (arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean) Ligne 60 (arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean) Ligne 49 (arrêt Église Saint-Laurent, Littoral Major ou fort Saint-Jean) City Navette. Ligne de nuit 582 En voiture : Parking payant Vieux-Port / fort Saint-Jean (sortie piétons sur l’esplanade du J4). Parking payant Hôtel de Ville. Accès CCR MuCEM Bus : ligne 49 (arrêt Belle de mai La Friche) et ligne 52 (arrêt Pôle média ou Archives municipales) Métro : arrêt Gare Saint Charles Tramway T1 : arrêt Longchamp

Découvrez gratuitement les expositions du Mucem !

©Julie Cohen, Mucem