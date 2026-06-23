Tulle

EXPOSITIONS Les sculpteurs burkinabés

Avenue Winston Churchill Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:30:00

fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Une trentaine d’œuvres des sculpteurs burkinabés Sylvain Yerbanga et Faustin Tougma sont exposées.

Sylvain Yerbanga son travail consiste à mélanger des matériaux naturels tels que bois, bronze, pierre, fer et corde. Cette mixité des matières nous transporte dans une vision terrienne , d’authenticité . Unies dans un même bloc, ses sculptures illustrent une idée, une expression, relate une culture, un mode de vie.

Faustin Tougma Le bois, la roche et le métal. Tels sont les supports qu’il privilégie. Façonner la matière permet de créer des formes qui expriment des émotions et véhiculent des messages significatifs. Ses œuvres sculpturales résultent de réflexions et sont créées de façon instinctive. .

Avenue Winston Churchill Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 jacques.tramont@wanadoo.fr

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English : EXPOSITIONS Les sculpteurs burkinabés

L’événement EXPOSITIONS Les sculpteurs burkinabés Tulle a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Contrées Vertes